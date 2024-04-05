شيخ الأزهر يكشف الفرق بين الصدق والحق (فيديو)

كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الفرق بين الصدق والحق، قائلا: “الصدق يُطلق على القول فقط، ولا تستطيع أن تقول إن الجنة صدق، لكن تقول إن هذا القول صدق، فالصدق ضده الكذب والحق ضده الباطل”.

الحق يُطلق على الأقوال والأفعال

وأضاف شيخ الأزهر خلال حواره في الحلقة السادسة والعشرون من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، مساء اليوم " أن الحق يُطلق على الأقوال والأفعال يعنى "قول حق" والقرآن هو حق وقول، وكما سبق فى الحديث الشريف :"ووعدك الحق والموت حق والجنة حق والنار حق"، إذا فالحق كما يُطلق على القول يُطلق على الأفعال والأجسام.

تابع الإمام الأكبر، أن الحق أعم من الصدق، وأن الصدق أخص من الحق، موضحا أن "الحق" أُطلق صفة لله سبحانه وتعالى ومعناه أنه الموجود أزلا وأبدا، والذى لابداية لوجوه ولا نهاية لوجوده.

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن«الحق» من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم عشر مرات، كما في قوله تعالى «ذلك بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ»، وقوله تعالى: «ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، كما ورد أيضًا في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه «.. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق..»، بمعنى أنت الحق، لا يوجد حق غيرك، كما أجمعت عليه الأمة الإسلامية.



وأوضح شيخ الأزهر، خلال حديثه اليوم بالحلقة السادسة والعشرين، من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن اسم الحق يختلف معناه باختلاف ما يطلق عليه، فإذا أطلق صفة على الله تعالى، فمعناه أنه الموجود أزلًا وأبدًا، فيكون تعالى هو الحق المطلق، وهو الموجود أزلًا وأبدًا، لا بداية ولا نهاية لوجوده، وجوده غير مفتتح، فما قبله عدم، كما أنه غير مختتم بعدم، موضحًا أن هذا هو معنى الحق حين يوصف به المولى سبحانه وتعالى، وهو الموجود المطلق، أما إذا أطلق اسم الحق على ذات الله فيكون اسم ذات.



ولفت فضيلة الإمام الأكبر، إلى أن هناك علاقة قوية تكاد تكون علاقة تطابق بين الحق والحقيقة وبين معنى الموجود، موضحًا أن مفهوم الوجود من المفاهيم العميقة حتى في الفلسفات الحديثة، حيث أن الوجود ليس على درجة واحدة، وكذلك الموجودات، لكن هناك تدرج نازل، فهناك الوجود الإلهي، ثم الوجود الملائكي، ووجود الروحانيات، ثم الجسمانيات، موضحا أن وجود المخلوقات قياسا بالوجود الإلهي هو في الحقيقة عدم، فمن ناحية نحن موجودون، ومن ناحية أخرى أنه ليس من ذاتنا، أي نُستدعي بالوجود، ثم يسلب مننا هذا الوجود فنصير عدمًا، فهو الذي منحنا الوجود فترة ثم نصير عدمًا.

وكشف فضيلة الإمام الأكبر أن هناك خلافًا كبيرًا بين الفلاسفة حول الجسد حينما تسلب منه الحياة ويصير عدمًا، حيث إنه يتفتت ويتحلل بعد الموت ويصبح هو وذرات التراب واحدًا، ثم عندما يأتي البعث والنشر، اختلفوا هل يكون البعث عبارة عن جمع ذرات موجودة، أم أن الجسم عُدم تمامًا، ثم نقول أن الله تعالى يعيد هذا المعدوم، حيث استبعدوا أن يعاد هذا الجسم، وقالوا إن المعدوم لا يعاد، إنما يعاد الموجود الذي هو ذرات ومتفتت، وأن عملية البعث عبارة عن إعادة تجميع هذا الجسم، الذي هو ذراته موجودة بالفعل.