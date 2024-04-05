الداخلية تكشف لغز العثور على جثة مقيدة القدمين بالجيزة

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.. بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مقيد القدمين"وبه كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم بدائرة القسم.



و بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المجنى عليه (سايس "له معلومات جنائية"- مقيم بأحد الجراجات بدائرة القسم) وأن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمون بذات الدائرة).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لإكتشافهم قيام المجنى عليه بسرقة إطار خاص بسيارة أحد المتهمين من داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة القسم، وحال مشاهدتهم للمجنى عليه قاموا بإصطحابه داخل سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وتعدوا عليه بالضرب وتكبيل قدميه مُحدثين إصابته المنوه عنها فى محاولة للتوصل إلى الإطار المستولى عليه وعند شعوره بحالة إعياء قاموا بوضعه داخل شنطة السيارة وإلقائه بمحل البلاغ. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد



ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط



ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .