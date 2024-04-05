ورش فنية متنوعة احتفالا بيوم اليتيم بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.



واحتفالا بيوم اليتيم، شهدت جمعية الرعاية المتكاملة عددا من الورش الفنية المتنوعة مع أطفال الجمعية لفناني الفرع منها؛ ورشة لعمل ماسكات وجه باستخدام الفوم البرونز الملون، واستكمال ورشة فانوس رمضان باستخدام الخشب والخيط، وأخرى لعمل تشكيلات من ورق الكانسون الملون، بجانب مسابقات ثقافية وترفيهية بين الأطفال.



كما قدم الفرع عددا من الورش الفنية المتنوعة للمرأة والأطفال قدمها فنانو الفرع منها؛ ورشة فنية لثقافة الطفل لتصميم أشكال جمالية من زينة رمضان من الفوم البرونز الملون بمكتبة الفيوم العامة، إلى جانب ورشة أشغال يدوية من المكرمية بنادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة، وأخري ببيت ثقافة أبشواي، وورشة لعمل مجسم لفانوس رمضان من الورق الناصبيان والفوم بمشاركة الأطفال بمكتبة اللاهون.

ورش فنية متنوعة للمرأة والأطفال بفرع ثقافة الفيوم

من ناحية أخرى وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، أقيم عدد متنوع من الورش الفنية المقدمة للمرأة والأطفال نفذها فنانو الفرع ومنها؛ ورشة فنية من الورق لعمل أقنعة للأطفال بمكتبة الكعابي، كما شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة أشغال يدوية من الصوف، فيما واصلت مكتبة اللاهون ورشة تنفيذ مجسم لفانوس رمضان، وتزيينها بالفوم الجليتر، إلى جانب ورشة أشغال يدوية لعمل شنط من المكرمية ببيت ثقافة أبشواي.

ونفذ بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "المشروعات القومية" قدمها الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا، تحدث فيها عن المشروعات القومية، وارتباطها بتوفير مناخ جيد للاستثمار، وزيادة الدخل القومي، مؤكدا على جهود وسعي الدولة في تنفيذ المشاريع القومية العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة، ويساهم في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، والحد من البطالة، مما يؤكد أن الدولة تسير في مجالات مختلفة في الاقتصاد لتقويته والتوسع في مشاريع قائمة لزيادة الناتج منها وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلي أن هذه المشروعات القومية بمثابة إنجازات تحققت على أرض مصر في الأعوام الأخيرة.