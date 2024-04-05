مسلسل 2024| معرفة قديمة لـ نادين نجيم والخوف من كشف أمرها

يتعرض كلا من سما ولؤي لعملية خطف للتخطيط لقتل الغول، في البداية يرفضان لكن مع التهديد والتوعد تم قبول العرض للوصول إلى نهاية الأمر والهدف الأساسي من اختيارهما لقتل الغول.

جاءت الحلقة 9 من مسلسل 2024، بالعديد من المفاجآت لـ نادين نجيم “سما” وشريكها محمد الأحمد “لؤي الديب”، للتعاون مع الغول والايقاع به في نفس الوقت.

قاما سما ولؤي بوضع السُم في فنجان القهوة مع مراقبة “ليلى” التي قامت باختطافهما، وفي اللحظات الأخيرة قامت سما بتحذير الغول أن هناك سم في الفنجان ومنعته من شربه.

وفي النهاية كانت اللحظات السابقة هو اختبار لأمانتهم وولائهم للغول، وليلى هي ابنة الغول الكبرى وهي من وضعتهم في ذلك الموقف لكسب ثقتهم من عدمها.

وضع الغول ثقته الكاملة في سما ولؤي وقاما بدعوتهما على العشا والمفاجأة حضور أحد مساعدين “صافي” الذي له معرفة سابقة بـ سما ويعرف حقيقتها وحقيقة عملها، فهل سيكشفها أمام الغول. أم هناك صفقة جديدة معه للتعامل معها على شخصيتها الجديدة؟

يدخل مسلسل 2024 في قائمة النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024، استكمالًا للجزء الأول 2020، الذي تم عرضه منذ 3 أعوام.

موعد عرض حلقات مسلسل 2024

ومن المقرر أن تعرض الحلقات على قناة mbc مصر 4:40 مساءً بتوقيت مصر 5:40 بتوقيت السعودية و mbc دراما 9 مساءً و 10 مساءً بتوقيت السعودية وقناة mtv اللبنانية 5:45 مساءً

أحداث مسلسل 2024

15 حلقة تستسعرض الأحداث التي عاشتها نادين خلال الأعوام الثلاث والتحديات التي عاشتها بعد نجاح قضيتها في الجزء الأول والقضاء على المتهم الريس صافي، والتي كانت تدور أحداثه حول الحرب الحكومة اللبانية مع تجار المخدرات أبرزهم المعلم صافي الذي قام بدوره قصي خولي وورثها من أبيه وجده.

يظهر ابن عم المعلم صافي خلال أحداث 2024 لينتقم من نادين بعد قتلها له في الجزء الأول، وتواجه عدد أكبر من المصاعب والمخاوف بسبب عملها وترقبها لرجال خارج القانون.

أحداث مسلسل 2020

ويقف مع نادين نجيم في أحداث “2024” للمرة الأولى مع محمد الأحمد بجانب "كارمن لبس، طوني عيسى، ومن إخراج فيليب أسمرسيناريو وحوار بلال شحادات .

جاء أحداث مسلسل 2020 حول الضابط "سما"، التي تسعى للحصول على أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي الديب، تعتقد أنه تسبب بمقتل أخيها، وعلى غير المتوقع تنشأ بينهما قصة حب مستحيلة.

مسلسل 2020 من بطولة: نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، وفادي أبي سمرا، وكارمن لبس، ورنده كعدي، وفادي إبراهيم وماريتا الحلاني، ويوسف حداد، وبيار داغر، وحسين مقدم، وآخرين، وهو من تأليف نادين جابر وبلال الشحادات، وإخراج فيليب أسمر.

أحداث مسلسل وأخيرًا وأبطاله

وقدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل وأخيرًا، وكان من بطولتها هي وقصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، أنجو ريحان، وكان المسلسل قصة بلال شحادات، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.