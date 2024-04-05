طائرة الأهلي يواجه الزمالك في ثاني لقاءات نهائي الدوري

بواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي نظيره فريق الزمالك، اليوم الجمعة، في ثاني لقاءات نهائي بطولة الدوري.

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‏‎وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على الزمالك، والتتويج بالبطولة.

وعقد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني جلسة مع اللاعبين في نهاية مران الختامي أمس لمعالجة أخطاء المباراة الأولى وتحفزيهم لحسم البطولة رسميا واستعادة لقب الدوري.

‏‎ وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة 3-0 في أول لقاءات نهائي بطولة الدوري.