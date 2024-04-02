موعد قمة طائرة الأهلي والزمالك بالدوري
يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، اليوم الثلاثاء، في أول لقاءات نهائي بطولة الدوري.
وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في أول مواجهات النهائي.
وشهد المران الختامي، جلسة لإبراهيم فخر الدين المدير الفني مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية المزمع تنفيذها خلال المباراة.
وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي الدوري بعدما تخطى عقبة فريق سبورتنج بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف النهائي.