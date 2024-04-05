تحرير 185 مخالفة لمحللات غير ملتزمة بقرار مجلس الوزراء

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (185) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد



ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالبًا لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة.

وبسؤال والده، موظف بالمعاش، قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة)، فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ضبط عنصرين إجراميين بكوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط



ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته (4 كيلو جرامات لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عنصرًا إجراميًا "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرامات لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.