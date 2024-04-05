الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يهزم النصرية للاتصالات بدوري سوبر السلة

سلة الأهلي والاتصالات
سلة الأهلي والاتصالات

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق المصرية للاتصالات، في ثاني مواجهات دور الثمانية من بطولة دوري السوبر، التي تقام بنظام Best of 5.

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وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 89-69.
 
انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 22-12، وواصل الفريق تألقه في الفترة الثانية وحسمها بنتيجة 49-30. بينما انتهت الفترة الثالثة بتقدم «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 72-41، قام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الرابعة لحصد المزيد من النقاط، ونجح اللاعبون في إنهاء الفترة الأخيرة بنتيجة 89-69.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على فريق المصرية بنتيجة 83-70.

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