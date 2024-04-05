صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة زينب (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، بمسجد السيدة زينب في محافظة القاهرة.

يؤدي الأئمة الخطبة تحت عنوان: "صدقة الفطر وحق الله في المال"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة:

شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكدت البلاغة الإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

في سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا.

أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 882 مسجدًا منها 691 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و191 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 5/ 4/ 2024م عدد (11904) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(89) مليون جنيه.