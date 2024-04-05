الجمعة 05 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى (بث مباشر)

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة الأخيرة من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك.

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الاحتلال يمنع الآلاف من دخول الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ26 من رمضان (بث مباشر)

 وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ صباح اليوم، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان.

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى

منعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول لأداء الصلاة.

 وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عددا منهم من الدخول.

وأعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا ينون التوجه للمسجد الاقصى بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وسجلت احتكاكات بين جنود الاحتلال والمواطنين الذين توجهوا للصلاة وتحديدا في منطقه باب الأسباط، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح ثلاثه شبان لم تعرف هويتهم بعد.

واعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الأقل.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، نشر 3600 عنصر بمدينة القدس الشرقية، يوم غد "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان"، وسط توقعات بتوافد عشرات آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى.

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