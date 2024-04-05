الجمعة 05 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم ..4 مباريات نارية بدوري روشن واختبار قوي للثلاثي المصري

حجازي وطارق حامد
حجازي وطارق حامد

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل الجاري لقاءات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي ، إذ يشهد 4 مباريات نارية لكبار أندية البطولة والتي يلعب ضمن صفوفها نجوم كرة القدم المصرية أحمد حجازي ، طارق حامد ومحمد شريف.

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موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن  برصيد 74 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب المنافسين فريق النصر صاحب الـ62 نقطة بجدول الترتيب.

وتستعرض “ بوابة الوفد ” مواعيد مباريات اليوم الجمعة ببطولة دوري روشن..

المباراة الأولي : 

الاتحاد ضد التعاون ، ملعب الجوهرة المشعة والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

المباراة الثانية :

ضمك ضد النصر ، استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

المباراة الثالثة :

الخليج ضد الهلال ، استاد الأمير محمد بن فهد والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

المباراة الرابعة :

الوحدة ضد أهلي جدة ، مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

 

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