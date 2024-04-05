موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

يستعد الهلال لمواجهة الخليج مساء اليوم الجمعة في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال انتصر على الأخدود بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة في الجولة الماضية ليعزز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما نجح الخليج بقيادة المحترف الدولي المصري محمد شريف من تحقيق الانتصار في آخر مباراتين له في الدوري أمام الرائد وضمك.

ويحتل الهلال السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة بعد تحقيق 24 انتصار والتعادل في مباراتين سجل 79 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا، فيما يأتي الخليج تاسعا برصيد 34.

موعد مباراة الهلال والخليج :

تبدأ مباراة الهلال والخليج في التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على SSC.