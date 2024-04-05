كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، مقومات نجاح تدريس مادة الوعي الوطني في المدارس.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريس مادة الوعي الوطني على الطلاب في مرحلة الثانوية العامة.

وقال الخبير التربوي إنه من الجميل سعي الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم غرس الوعي الوطني لدى طلاب الثانوية العامة، بل وكل طلاب المدارس والجامعات، حماية لهم من أخطار الغزو الثقافي الخارجى، ومحاولات التشكيك المستمرة في الدولة المصرية.

ولفت الخبير التربوي إلى ضرورة الوضع في الاعتبار، قبل تطبيق تلك المادة المهمة على طلاب الثانوي، بعض المقومات التى تسهم في نجاح تدريسها وتحقيق المستهدف منها.

مقومات نجاح مادة الوعي الوطني: