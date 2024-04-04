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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استحداث مادة "الوعي الوطني" في مرحلة الثانوية العامة

رضا حجازى وزير التربية
رضا حجازى وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم استحداث مادة متخصصة في مرحلة الثانوية العامة تحت مسمى "الوعي الوطني". 

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جاء ذلك خلال تقرير أعدّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني" فيما يخُص التعليم قبل الجامعي. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنها تستعد لعمل حوار مجتمعي لوضع إطار عام لتطوير مرحلة الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى تضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع. 

وتجرى امتحانات الثانوية العامة ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة. 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 

وحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

وذكر وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية. 

وأعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية. 

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى العمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

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