الليلة.. بيراميدز يستضيف طلائع الجيش في ختام لقاءات الجولة الـ17 بدوي نايل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوى، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة دوري نايل.

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يحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 25 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش:

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشرة صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش:

تنقل أحداث لقاء بيراميدز وطلائع الجيش بدوري نايل بشكل حصري عبر قناة “أون تايم سبورت”، الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري.

قائمة بيراميدز لمباراة طلائع الجيش:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز خلال المباراة لجهود المغربي وليد الكرتي، بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.