شبانة: شريف إكرامي طعن في الأهلي لإرضاء بيراميدز

قال الإعلامي محمد شبانة، أن شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، دائمًا يرى نفسه على حق في أي شئ، مشيرًا إلى أن قام بكيل الاتهامات لوسائل الإعلام عند حديثه على محمد الشيبي والتناول الاعلامي لقضيته مع حسين الشحات.

أضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "شريف اكرامي قام باتهام صارخ لوسائل الاعلام، بشأن التناول الخاص بقضية الشيبي، وهو اتهام لكل الاعلام الذي يجلبه للحديث في القنوات، والإعلام يتناول أي أزمة وفقًا للمعلومات المتاحة".

و تابع: "شريف إكرامي يتحدث بقول باطل وكأنه على حق، ولو كنت أمامه فلن اسمح له بذلك، الأمر الثاني أن شريف يطعن في النادي الأهلي لأجل بيراميدز، وفي كل تعليقاته يربط بين الأهلي وبيراميدز، ثم قام بعمل اسقاط على إمام عاشور، بعد سؤاله عن امكانية عودة رمضان صبحي للأهلي".

وواصل: "شريف إكرامي تحدث بلسان الحق لكن يراد به باطل، واللاعب الذي تربى بين جدران الأهلي يكون مختلف عن اللاعب الذي لعب خارجه، وهو الأمر الذي سبق وأوضحه محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "شريف اكرامي طعن في النادي الأهلي (اللي خيره عليه وعلى رمضان صبحي) لمجرد ارضاء نادي بيراميدز، كان من الأجدر ألا يقوم بالاسقاط على ناديه السابق، وهو يريد إظهار النادي وكأنه يكيل بمكيالين، وأنه يدعي المبادئ ولا يطبقها".

واختتم: "تصريحات شريف كانت خاطئة عن الأهلي، وكان يتوجب عليه ان يتناول الأمور بشكل مختلف، وألا يخطئ في ناديه السابق، كان عليه أن يقول وجهات نظره ويمجد في بيراميدز كيفما يشاء".