غدًا.. بيراميدز يلتقي طلائع الجيش بالدوري

يستضيف فريق الكرة بنادي بيراميدز نظيره طلائع الجيش في العاشرة من مساء اليوم غد الجمعة بملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 17 لمسابقة الدوري المصري.



ويدخل فريق بيراميدز لقاء اليوم تحت قيادة كرونوسلاف يورزيتش وهو يتطلع لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط للمنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

وطالب كرونوسلاف من لاعبي الفريق عدم التفريط في تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومنحهم الثقة الكامله خلال جلسته الأخيرة معهم ، وخاض الفريق السماوي مباراة ودية خلال فترة التوقف أمام غزل المحلة .

واكتملت صفوف فريق بيراميدز في لقاء اليوم بعد شفاء جميع المصابين رمضان صبحي وعلي جبر وفخري لاكاي ومحمود دونجا وأحمد ميهوب وعودتهم للمشاركة خلال فترة التوقف وقبل عودة الدوري الممتاز.

في المقابل يدخل فريق طلائع الجيش المباراة تحت قيادة عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق واستعد بقوة لمواجهة بيراميدز بخوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي وافتتحها بمواجهة حرس الحدود ومنية سمنود ثم واجه الداخلية ثم اختتم ودياته بالفوز على الانتاج الحربى .

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من خوض 12 مباراة، ويحتل الطلائع المركز التاسع فى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 14 مباراة .