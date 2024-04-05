النفط يواصل المكاسب للأسبوع الثاني بسبب التوترات ونقص الإمدادات (شاخد)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا عن مكاسب النفط خلال الفترة الأخيرة، إذ واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تناقص الإمدادات، والتفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات، وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر الماضي.

وقفز خام برنت 49 سنتًا أو 0.5% إلى 91.14 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينيتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا أو 0.4% إلى 86.96 دولار للبرميل، فيما يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز 4% هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن توعدت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك بالثأر من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.

لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين، وقال مسؤول من حلف شمال الأطلسي، الناتو"، أمس الخميس، إن الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيرة على مصافي تكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، ما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسها روسيا، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير، وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج، يأتي ذلك وسط نمو قوي للطلب العالمي على النفط وصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في الربع الأول، حسبما قال محللو "جيه.بي مورجان" في مذكرة.

إجمالي استهلاك النفط في مارس بلغ في المتوسط ​​101.2 مليون برميل يوميًا

وأوضحوا أن تقديراتهم تشير إلى أن إجمالي استهلاك النفط في مارس بلغ في المتوسط ​​101.2 مليون برميل يوميًا، أي ما يزيد على 100 ألف برميل يوميًا عن تقديرات سبق أن نشروها، ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم؛ للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية للبلاد.