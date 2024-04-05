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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي vs سيمبا ..موعد مباراة الإياب والقناة الناقلة

الأهلي وسيمبا التنزاني
الأهلي وسيمبا التنزاني

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية مساء اليوم الجمعة صوب إستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

ويحتاج الأهلي من مباراة اليوم الخروج بنتيجة إيجابية أما الفوز أو التعادل للصعود إلى نصف نهائي البطولة ، وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

وتذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة بتعليق التونسي عصام الشوالي.

حكم مباراة الأهلي وسيمبا 

وأسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم التشادي محمد الحاج .

 

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