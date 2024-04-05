الليلة ..الأهلي في مواجهة نارية أمام سيمبا لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

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وكان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

ويسعي الأهلي خلال لقاء اليوم إلي تحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة الصعود إلي دور النصف النهائي .

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

تبدأ مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

في سياق متصل اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف».

كان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد مساء أمس، وحضره الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومراقب المباراة، وممثلو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، بينما يرتدي فريق سيمبا زيًّا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البرتقالي.