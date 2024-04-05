يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان حقق الفوز على سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا، ليضع خطوة للمارد الأحمر نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع كولر خلال المؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها، ونعلم أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحد بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال مباراة الغد.

توقيت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

تبدأ مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية ورضا سليم، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا