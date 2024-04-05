مستمر في الانخفاض.. إليك سعر الذهب بأعيرته المختلفة اليوم

استمرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 5 أبريل 2024، في الانخفاض وذلك بجميع الأعيرة ببداية تعاملات الصاغة اليوم، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 لأقل من 3000 جنيه رسميًا، ليسجل الآن 2661 جنيهًا، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض سعر المعدن الأصفر عالميًا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

وفيما يلي ننشلر أسعار الذهب بمصر اليوم:

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3548 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3105 جنيهات.

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سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 24840 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2287 دولارًا.

سعر الذهب الآن في مصر - صورة أرشيفية

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3548 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 8870 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17740 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 35480 جنيهًا.سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 70960 جنيهًا.سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 110342 جنيهًا.سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما: 177400 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 354800 جنيه.