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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد دياب: موافقة الزمالك جاءت قبل الأهلي بشأن خوض المباراة في السعودية

أحمد دياب رئيس الرابطة
أحمد دياب رئيس الرابطة

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن موافقة الزمالك الرسمية جاءت قبل الأهلي بشأن لعب مباراتي القمة بالدوري الممتاز في المملكة العربية السعودية.

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أضاف أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية أن رابطة الأندية استلمت خطابات رسمية من الزمالك بالموافقة على اللعب في السعودية.

القصة كاملة 

يأتي ذلك بعد تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي بنادي الزمالك أن النادي رفض المشاركة في مباراته أمام الأهلي في السعودية مضيفا أن المباراة ستكون على ستاد القاهرة لكن هو ما نفاه تركي آل شيخ المسؤول عن تنظيم المباراة، حيث أن المباراة رفضت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حيث أشار تركي آل شيخ إلى أن إلغاء إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية جاء بسبب رفض الاتحاد الدولي في بيان رسمي أرسله لرابطة الأندية حول لعب أي مباريات لـ الدوري المحلي خارج البلد خصوصا انه لا يوجد سبب أمني يمنع إقامة المباراة.

وتابع آل شيخ في تصريحات تلفزيونية: لو الفيفا كان وافق على لعب مباراة الأهلي والزمالك في السعودية ، الزمالك كان سيكون اول واحد يذهب على الطيارة ، لكن لا تقل بعد رفض الفيفا انك انت الذي رفضت خوض المباراة ، هذا عيب.

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