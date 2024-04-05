تركي آل الشيخ يطلب إزالة صورته من داخل نادي الزمالك

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن الأزمة المثارة بشأن رفض الزمالك مواجهة الأهلي في المملكة العربية السعودية.

وقال آل الشيخ خلال تصريحات تليفزيونية "هل صورتي ما زالت متواجدة في نادي الزمالك؟ إذا كانت لا تزال متواجدة أتمنى أن يتم إزالتها، ومع كامل احترامي أطالب بمعاقبة الشخص الذي صرح، وأتمنى من حسين لبيب أن يحاسب من قام بالتصريح غير الصحيح".

وعن رفض الزمالك خوض المباراة في السعودية رد أل الشيخ " "نادي الزمالك كان موافقًا على إقامة القمة في السعودية قبل النادي الأهلي، واتفقوا على المبالغ المادية (مليون دولار للمباراتين)، وتوفير 45 غرفة للسكن وطيران".

وأضاف "ما حدث لا يصح، أن يقول الزمالك إنه رفض لعب مباراة القمة في السعودية، وهو كان أول من وافق، وإذا وافق الاتحاد الدولي، كنت ستكون أول من في الطائرة".

ومن المقرر أن يتقابل الزمالك والأهلي منتصف الشهر الحالي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.