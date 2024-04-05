الاتحاد السكندري يفوز على المصري ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهداف الاتحاد جاءت عن طريق باهر المحمدي لاعب المصري بهدف عكسي وبنجامين بواتينج ومابولولو، وسجل للمصري فخر الدين بن يوسف وغيلاس غناوي.

بهذه النتيجة تصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بالتساوي مع إنبي والمصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الظهر: عمرو سعداوي، باهر المحمدي، عمرو موسى، وكريم العراقي

خط الوسط: معتز زدام ومحمود حماده، غيلاس قناوي، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف

الهجوم: صلاح محسن.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: شريف رضا، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، كريم الديب

الوسط: خالد الغندور، عمر الوحش، عبدالغني محمد

الهجوم: بنجامين بواتينج، أحمد عادل ميسي، مابولولو