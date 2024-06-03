عقوبة الحج بدون تصريح.. يتعرض مخالفين أنظمة الحج في الممكلة العربية السعودية، إلى عقوبات وضعتها المملكة بغية تحقيق الانضباط، حيث يتم توقيع عقوبة على أي شخص يخالف التعليمات في مدينة مكة المكرمة، والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.

محطة قطار الحرمين

كما شملت المناطق أيضًا، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، حيث بدأ الأمن العام السعودي في تطبيق عقوبة الحج بدون تصريح بدءًا من اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج

وفي السياق أكد الأمن العام بالسعودية، تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، لمن يتم ضبطهم من دون تصريح حج، بقيمة 10 آلاف ريال، كما أنه في حالة ضبط أي شخص يحاول يؤدي المناسك، داخل النطاق الجغرافي فإنه سيتم ترحيل المقيمين منهم إلي بلادهم، فضلا عن وضعهم في القائمة السوداء.

تعليمات الحج

جدير بالذكر يتعرض كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، للسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة.

وزارة الحج والعمرة السعودية

وفي سياق آخر نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفي بمتطلباتهم، والاعتماد على دفع مقابل خدماتهم مسبقًا قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة، عبر المنصات والقنوات المعتمدة.