إيهاب جلال يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة بعد الفوز على سموحة

منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول للنادي الاسماعيلي بقيادة الكابتن إيهاب جلال اللاعبين إجازة لمدة يومين بعد الانتصار على سموحة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها 14 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري

وجاء قرار الجهاز الفني بنمح اللاعبين راحة لمدة يومين تجنبا لتعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

تفوق فريق الاسماعيلي بثنائية مقابل هدف على نظيره سموحة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ستاد الاسماعيليه مساء الأربعاء ، لحساب منافسات الجولة 21 من بطوله الدوري الممتاز.

رفع فريق الاسماعيلي رصيده إلى النقطة 17 محتلاً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 21 نقطة في المركز الثامن.