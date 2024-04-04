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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الشاعر عنتر هلال: اشتغلت مقرئ في المآتم ورقصت في الأفراح (فيديو)

الشاعر الغنائي عنتر
الشاعر الغنائي عنتر هلال

روى الشاعر الغنائي عنتر هلال، ذكرياته الشخصية قائلا: “صوتي مش حلو واشتغلت مقرئ في المآتم عشان الحالة كانت تعبانة، ورقصت في الأفراح مقابل تناول وجبة العشاء”.

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عنتر هلال: عملت فلوس حلوة من وراء حميد الشاعري (فيديو)

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، إن فترة عمله مع المطرب حميد الشاعري كانت الانطلاقة، قائلا: "كان وشه حلو عليا أوي وعملت فلوس حلوة من وراه".

 

وعن قلة أعمال نجوم التسعينات أمثال المطرب محمد محيي ومحمد فؤاد، قال: “العيب فيهم لأن هذا الجيل كان يعتمد على المنتجين في أعمالهم وبعد اختفاء سوق الكاسيت تغيرت المفاهيم، وكان لا بد لهم الاعتماد على أنفسهم في إنتاج أعمالهم الفنية”.

وأكد: “كتب للمطرب محمد محيي أكثر من 35 أغنية وكانت علامة فارقة في مشواره الفني، وصوته محمل بالشجن، لافتا إلى أن أول نجم ساهم في صناعته كان محمد محيي”.

وأوضح: “العاطفية هي المادة الخام للشعر”، لافتا إلى انفصال عنصري الأمة وهما الرجل والمرأة تسببوا في فساد المجتمع تحت مسمي الدين والعفة و الأعراف، فتحول المجتمع إلى أن الذكر يعشق ذكر والأنثى تعشق أنثى.

تفاصيل عن حياة الشاعر عنتر هلال

الشاعر الكبير عنتر هلال، غنى من كلماته نخبة من رموز الأغنية، ونالت أغانيه شهرة واسعة، ومنها "كامننا" للفنان محمد هنيدي، ودويتو "عيني" الذي قدمه النجوم حميد الشاعري وهشام عباس، و"يا مايا" و "اللي في باله" للفنانة اللبنانية ديانا حداد، و "كل البنات بتحبك" للفنان حسام حسني، و "اه يا حنان" مصطفى حجاج، و "يادنيا دوارة" للفنان حميد الشاعري.

 

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