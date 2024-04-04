نام في الكوشة ونسي البطاقة.. عنتر هلال يكشف كواليس كوميدية لحفل زفافه

روى الشاعر الغنائي عنتر هلال، كواليس مثيرة عن حفل زفافه، قائلا: “نسيت البطاقة الشخصية والمأذون ترك الفرح وغادر، واستدعينا مأذونا آخر من منطقة السيدة زينب ووافق على كتابة عقد قراني دون البطاقة الشخصية من خلال إعطائه بعض البيانات الأولية على أن أستوفي باقي الإجراءات في اليوم التالي”.

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس: “من الطريف إني نمت في الكوشة وأنا قاعد جنب العروسة والمصور خد اللقطة وبقت فضيحة”، موضحا: “لم أخطط للزواج ووالدتي ضغطت عليا فرضخت لها”.

عنتر هلال: سايب ولادي يسوقوني

وتحدث الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن طبيعة علاقته بأبنائه قائلا: "أنا سايب ولادي يسوقوني عشان يعلموني الدنيا الجديدة إيه اللي بيحصل فيها من تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وأكد: ، "ولادي هما عيني اللي بشوف بيها الفن الجديد لأنه على دراية بكل الفرق الغنائية والموسيقية الجديدة".

وأشاد الشاعر الغنائي عنتر هلال، بفترة عمله مع المطرب حميد الشاعري، مؤكدًا أنه كان يعتبر الفن "لعبة لطيفة" يمارسها بحرية دون قيود أو معايير.

وأوضح: "حميد الشاعري كان وشه حلو عليا أوي وعملت فلوس حلوة من وراه ولكنه حاليا يعيش فترة من الكسل الفني".

وروى الشاعر الغنائي عنتر هلال، العديد من الذكريات في حياته الشخصية قائلا: "صوتي مش حلو واشتغلت مقرئ في المآتم عشان الحالة كانت تعبانة، ورقصت في الأفراح مقابل تناول وجبة العشاء.

من هو الشاعر الكبير عنتر هلال؟

الشاعر الكبير عنتر هلال، غنى من كلماته نخبة من رموز الأغنية، ونالت أغانيه شهرة واسعة، ومنها "كامننا" للفنان محمد هنيدي، ودويتو "عيني" الذي قدمه النجوم حميد الشاعري وهشام عباس، و"يا مايا" و "اللي في باله" للفنانة اللبنانية ديانا حداد، و "كل البنات بتحبك" للفنان حسام حسني، و "اه يا حنان" مصطفى حجاج، و "يادنيا دوارة" للفنان حميد الشاعري.