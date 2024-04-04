الشعور بالوحدة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

يقول العلماء إن البقاء وحيدًا وعدم وجود دائرة عائلية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة الثلث تقريبًا ويمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية.

وقام خبراء من جامعات يورك ونيوكاسل وليفربول بدراسة حوالي 200 ألف متطوع.

ووفقا للخبراء، فإن العزلة الاجتماعية تزيد من خطر الإصابة بأضرار خطيرة في القلب بنسبة 30٪ تقريبا، في حين يزيد في الوقت نفسه خطر الإصابة بالنزيف المختلفة.

يقول العلماء أن الشعور بالوحدة أكثر "سمية" لكبار السن من الوزن الزائد والعادات السيئة ونمط الحياة المستقر.

أمراض القلب

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب.

ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر وبينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.

يمكن أن تتضمن أعراض مرض الشريان التاجي ما يلي:

ألم في الصدر وضيق في الصدر وضغط في الصدر والشعور بالانزعاج في الصدر (الذبحة الصدرية)

ضيق النفس

ألم في العنق أو الفك أو الحلق أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر

ألم أو خدر أو ضعف أو برودة في الساقين أو الذراعين إذا أصيبت الأوعية الدموية في أجزاء الجسم هذه بالتضيّق

قد لا تُشخَّص الإصابة بمرض الشريان التاجي إلا بعد أن تتعرض لنوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة دماغية أو فشل القلب. لذا من الضروري مراقبة أعراض القلب ومناقشة المخاوف مع الطبيب.

ويمكن اكتشاف مرض القلب (المرض القلبي الوعائي) مبكرًا في بعض الأحيان عند إجراء الفحوصات الصحية المنتظمة.

ويحتوي القلب على أربعة صمامات، الصمام الأورطي والصمام التاجي والصمام الرئوي والصمام ثلاثي الشرف تُفتح هذه الصمامات وتُغلق لنقل الدم عبر القلب قد تتضرر صمامات القلب لأسباب مختلفة فقد يصاب صمام القلب بالضيق (التضيّق) أو التسريب (القلس أو القصور) أو الانغلاق على خلاف طبيعته (التدلي).