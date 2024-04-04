دقيق الشوفان يساعد في مكافحة السرطان.. طبيب يكشف التفاصيل

دقيق الشوفان "الكلاسيكي"، أي المطبوخ من حبوب الشوفان، وليس من رقائق، سيحسن بشكل كبير صحة أي شخص تقريبا، وتوصل علماء من جامعة نيوكاسل إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة حديثة.

وقال الدكتور كريس سيل، الذي قاد الدراسة، إن القليل من المنتجات يمكن مقارنتها بصحن دقيق الشوفان على الإفطار من حيث صحته، يحتوي دقيق الشوفان على ألياف غذائية صحية أكثر من خبز الحبوب الكاملة.

كما أنه يحتوي على القليل جداً من الدهون والسكر، ولكنه يحتوي على معادن: المغنيسيوم والحديد والنحاس وفيتامينات ب”.

وعلى وجه الخصوص، قدمت الدراسة بيانات تفيد بأن تناول 70 جرامًا من دقيق الشوفان يوميًا يخفض مستوى الكوليسترول الخطير في الشرايين بنسبة 7٪ - وهي نتيجة مماثلة لتأثير تناول أدوية الستاتين وعلاوة على ذلك، وعلى عكس الأدوية، فإن دقيق الشوفان لا يحمل في طياته خطر حدوث أي مضاعفات غير مرغوب فيها.

ووفقا للعلماء، بعد تناول وعاء من دقيق الشوفان، تتشكل مادة هلامية في المعدة، والتي تغلف جدران المعدة وتسبب الشعور بالامتلاء، ولكن الخاصية الأكثر فائدة لمثل هذا الجل هي أنه غذاء ممتاز للبكتيريا الجيدة التي تقوي جهاز المناعة وتحمي من الالتهابات المرتبطة بتطور السرطان.

ويقول العلماء إن هذه القدرة التي يتمتع بها دقيق الشوفان توفرها مادة البيتا جلوكان التي تدخل في تركيبه.

ما هو مرض السرطان؟

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية، وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم، ولكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

أعراض السرطان

الإرهاق

وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد

تغيّرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن

تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة

تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

بحَّة الصوت

عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل

ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف

نزيف أو كدمات بلا سبب معروف