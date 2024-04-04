طريقة عمل سموذي الشوفان بالقرفة.. يساعد على الشبع فترة طويلة

يحتاج متابعي الحمية الغذائية مشروب يعطيهم طاقة ويشعرهم بالإنتعاش والشبع، فيتناولون وجبات قليلة وخفيفة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سموذي الشوفان بالقرفة للدايت.





طريقة عمل سموذي الشوفان بالقرفة

المقادير

- الشوفان : ربع كوب





- الموز : كوب (قطع مجمدة)





- حليب لوز : كوب





- العسل : 2 ملعقة كبيرة





- القرفة : نصف ملعقة صغيرة





- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة





- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)





- جوزة الطيب : رشّة





- ملح : رشّة





طريقة التحضير

ضعي الشوفان في محضرة الطعام واطحنيه حتى يصبح بودرة.





ضعي قطع الموز، وحليب اللوز، والعسل، والفانيليا، والقرفة، والزنجبيل، وجوزة الطيب، والملح في الخلاط الكهربائي مع الشوفان واخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.





صبي العصير في أكواب التقديم وقدميه.





ضعي الشوفان في محضرة الطعام واطحنيه حتى يصبح بودرة.





ضعي قطع الموز، وحليب اللوز، والعسل، والفانيليا، والقرفة، والزنجبيل، وجوزة الطيب، والملح في الخلاط الكهربائي مع الشوفان واخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.





صبي العصير في أكواب التقديم وقدميه.





فوائد تناول الشوفان

التخفيف من التهاب المفاصل

يُساعد تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان عادةً على التخفيف من الالتهابات بشكلٍ عام ومنها التهاب المفاصل، وعلى الرغم من أنّ مُمارسة الرياضة تُساهم في تقوية العظام والعضلات، إلّا أنّها تضع عِبئاً على المفاصل، ولذلك فإنّه يجب التركيز على تناول الأغذية التي تُساعد على التعافي بعد التمارين الرياضية كوجبة من الشوفان وبعض الفواكه والمُكسرات واللبن مثلا بدلاً من البسكويت أو الفطائر المُحلاة.





مصدر للطاقة

إذا قمت بتناول الشوفان في الصباح فسوف يمدك بالطاقة اللازمة التي تستمر خلال ساعات النهار وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعطي الشعور بالشبع، كما يحتوي على نسب عالية من فيتامين ب.





الوقاية من مرض السكري

من فوائد الشوفان أنه يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، كونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض.





فوائد الشوفان للمرأة

الشوفان من الأطعمة المفيدة للمرأة في جميع مراحل حياتها فهو مصدر كبير للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة ويساعد الشوفان على خفض الكوليسترول الضار و الحفاظ على وزن صحي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.