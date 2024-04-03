لطلاب الثانوية العامة 2024| نصائح لاستغلال عيد الفطر في المذاكرة

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 لاستغلال عيد الفطر في المذاكرة.

وأشار الخبير التربوي إلى أن فترة عيد الفطر في ظروف غير ضاغطة إلى حد ما هذا العام بالنسبة لصفوف النقل المختلفة التى انتهت من امتحانات الشهر منذ أيام قليلة.

وأضاف الخبير التربوي إلى تبقي على امتحانات الثانوبة العامة أكثر من شهرين، لذلك فهناك بعض النصائح للطلاب لاستغلال فترة العيد في الإنجاز والتحصيل بشكل جيد.

نصائح استغلال عيد الفطر في المذاكرة