لطلاب الثانوية العامة 2024| نصائح لاستغلال عيد الفطر في المذاكرة
قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 لاستغلال عيد الفطر في المذاكرة.
وأشار الخبير التربوي إلى أن فترة عيد الفطر في ظروف غير ضاغطة إلى حد ما هذا العام بالنسبة لصفوف النقل المختلفة التى انتهت من امتحانات الشهر منذ أيام قليلة.
وأضاف الخبير التربوي إلى تبقي على امتحانات الثانوبة العامة أكثر من شهرين، لذلك فهناك بعض النصائح للطلاب لاستغلال فترة العيد في الإنجاز والتحصيل بشكل جيد.
نصائح استغلال عيد الفطر في المذاكرة
- ألا يفرط الطالب في تناول الكعك خلال عيد الفطر المبارك والذى قد يؤثر على صحته ونشاطه الجسمى والذهنى بشكل سلبي بل لا بد من التوازن في تناوله.
- يجب أن يحدد الطالب لنفسه أهدافًا للاستذكار خلال أيام عيد الفطر المبارك ويضع الخطط لتحقيقها بحيث لا يضيع وقت العيد دون انتباهه لكيفية استغلالها.
- على الطالب أن يستغل أيام عيد الفطر وما قبلها من أيام في اعادة تنظيم أوقات نومه واستيقاظه كما كان الحال قبل شهر رمضان المبارك مع تثبيت تلك الأوقات وعدم تغييرها قدر الإمكان.
- من يحدد عدد أيام الإجازة من المذاكرة في عيد الفطر هو الطالب نفسه تحت إشراف اسرته، فإذا كان الطالب قد استذكر واجتهد بشكل جيد خلال الفترة السابقة لا يوجد أي مانع من أخذ يومين اجازة، أما إذا كان مقصرا فيمكن أن تكون فترة الراحة بالنسبة له يوم أو أقل من يوم (باعتبار انه اصلا في فترات راحة من قبل )
- في كل الأحوال لا يجب أن تزيد فترة الراحة عن يومين فقط خلال عيد الفطر المبارك؛ ويفضل أن يكون أول أيام العيد هو المخصص للراحة، أما إذا كان لدى الأسرة خطة للسفر خلال ثاني أو ثالث أيام العيد فلابد من استغلال اول ايام العيد في المذاكرة.
- لا بد أن توفر الأسرة الجو المناسب للطالب للاستذكار خلال فترة عيد الفطر في حالتين هما؛ إذا كان الطالب لديه تقصير واضح في الاستذكار، أو إذا لم يكن الطالب مقصرا في الاستذكار ولكن لديه حافز قوى لمتابعة الاستذكار خلال العيد.
- يمكن أن توفر الأسرة الجو المناسب للطالب للاستذكار في عيد الفطر من خلال طريقتين أما تقليل الزيارات الأسرية قدر الإمكان أو تجميعها في يوم واحد فقط، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تعويض تلك الزيارات عقب الامتحانات
- في حالة اضطرار أسرة الطالب للسفر للأهل خلال فترة العيد يفضل أن يصطحب الطالب معه أى أجهزة رقمية (لاب توب، هاتف محمول) محمل عليه المواد الدراسية المختلفة للإطلاع عليها وقت السفر.