الإفطار السنوي لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس (صور)

أقام اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية حفل الإفطار السنوي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وشهد حفل الإفطار في كلية الآداب جامعة عين شمس عددا من الفقرات الفنية والترفيهية التي شارك في إعدادها وتنظيمها طلاب وطالبات كلية الآداب جامعة عين شمس ورعاية الشباب.

حفل إفطار آداب عين شمس

وعقب تناول الإفطار وأداء صلاة المغرب، بدأت الفقرات بفقرة حدوتة رمضانية ألقت خلالها إحدى الطالبات في آداب عين شمس نبذة تاريخية عن أصل بعض الحلويات الرمضانية (حدوتة قطايف).

وتلى تلك الفقرة فقرة فنية لرقصة التنورة تفاعل معها الطلاب والطالبات تفاعلا كبيرا، ثم جاءت فقرة كورال كلية الآداب التي قادها المايسترو مروان الغول وأدى الكورال خلالها عدة أغاني من تراثنا المصري الأصيل والتي ترتبط بالأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.

كلمة عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس

وفي نهاية الحفل، ألقت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس كلمة عبرت خلالها عن سعادتها بالتواجد مع طلاب وطالبات الكلية ومشاركتها فرحتهم هذا الحفل.

وتوجهت كذلك بالشكر والتقدير لكل من ساهم في اخراج هذا الاحتفال بهذه الصورة التي تعكس روح التآخي والألفة والترابط بين جميع منتسبي الكلية.

وأعرب الدكتور محمد إبراهيم عن خالص امتنانه للجامعة والكلية على ما يقدمونه من دعم لا محدود للطلاب والطالبات على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات العلمية والتعليمية والتربوية والصحية والترفيهية.

ووجه الشكر والتقدير لاعضاء ولجان وأسر اتحاد طلاب جامعة عين شمس (SUFA) على تنظيمهم الفعاليات بكفاءة وانضباط وتميزهم في مختلف المجالات، وتمنى وكيل الكلية دوام التوفيق والازدهار للكلية.

وتوجه الدكتور محمد إبراهيم بالشكر لادارة رعاية الشباب بكلية آداب عين شمس على جهودهم الحثيثة في استيعاب طاقات الشباب وقدراتهم وتوجيهها لما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وتوجه الدكتور حاتم ربيع بالشكر لعميدة كلية آداب عين شمس على دعم كافة الانشطة بالكلية، كما توجه بالشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل السنوي المتميز ولجميع اعضاء هيئة التدريس المشاركين.