ختام الدورة الرمضانية الثالثة في جامعة عين شمس

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية الثالثة في جامعة عين شمس والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب وأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وأقيمت الدورة الرمضانية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وقام الدكتور أحمد ديهوم رائد أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة عين شمس بتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كرة القدم الخماسية.

نتيجة دورة جامعة عين شمس

الدورة الرمضانية في جامعة عين شمس

وجاءت المراكز الأولى في الدورة الرمضانية في جامعة عين شمس كالتالي: حصل على المركز الأول فريق "نجوم نعناعة" وجائزة نقدية بقيمة ٩٦٠٠ ، بينما حصل على المركز الثاني فريق "الكبار" وجائزة نقدية بقيمة ثمانية آلاف جنيه.

وحصل "منتخب من اجل مصر "علي المركز الثالث وجائزة نقدية قدرها ٦٤٠٠ جنيه، كما تم تكريم الطلبة والطالبات الفائزين في منافسات تنس الطاولة.

وحصل الطالب طارق عبد الرازق على المركز الأول وجائزة نقدية بقيمة ١٠٠٠ جنيه وحصل الطالب ريمون عريان على المركز الثاني وجائزة نقدية بقيمة ٨٠٠ جنيه بينما حصل الطالب محمد فوزي على المركز الثالث وجائزة نقدية بقيمة ٦٠٠ جنيه.

بينما حصلت الطالبة روان زكريا على المركز الأول في دورة جامعة عين شمس وجائزة نقدية بقيمة ١٠٠٠ جنيه وحصد المركز الثاني الطالبة منه محيي وجائزة نقدية بقيمة٨٠٠ جنيه بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة مريم محيي وجائزة نقدية بقيمة ٦٠٠ جنيه.

الدورة الرمضانية في جامعة عين شمس

جدير بالذكر أنه شارك في منافسات كرة القدم الخماسى للطلبة ٢٥٦ فريق وتنس الطاولة للطلبة ٣٢ طالبًا وتنس الطاولة للطالبات ٣٢ طالبة.

ووسط أجواء مبهجة، بدأت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة والتي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر على ملعب المدينة الجامعية لعدد ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب.