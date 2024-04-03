أماني أسامة كامل قائما بأعمال عميد صيدلة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بقيام الدكتورة أماني أسامة كامل حسن بأعمال عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس.

ويبدأ العمل بقرار رئيس جامعة عين شمس بتعيين أماني سلامة قائما بأعمال عميد كلية الصيدلة اعتبارًا من 7 أبريل 2024.

وتولت الدكتورة أمانى أسامة كامل منصب وكالة كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس اعتبارا من 21 من يونيو 2018.

ثم تولت الدكتور أماني أسامة كامل منصب عمادة كلية الصيدلة جامعة عين شمس في أبريل 2021 حتى الآن.

وأنشئت كلية الصيدلة جامعة عين شمس طبقا للقرار الجمهوري رقم287 عام 1994 وتقوم بمنح درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية، درجة الماجستير في العلوم الصيدلية، ودرجة دكتور الصيدلة في الصيدلة الإكلينيكية، ودرجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية ودرجة دبلوم الدراسات العليا.

وبدأت الدراسة للسنة الإعدادية في كلية الصيدلة جامعة عين شمس بالعام الجامعي 1995/1996 وكان عدد الطلبة حينذاك 277 طالبا.

أما عدد طلاب الدفعات كلها الآن يتعدي 3000 طالب، وتم وضع برنامج الصيدلة الأكلينيكية في اطار الدراسة.

وتقع كلية الصيدلة بشارع منظمة الوحدة الأفريقية بجوار مستشفى عين شمس التخصصي، بحي العباسية

غادة إبراهيم قائم بأعمال مدير عام المكتبات في جامعة عين شمس

وأصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام غادة إبراهيم فتحى السيد أحمد بأعمال مدير عام المكتبات.

ويبدأ العمل بقرار رئيس جامعة عين شمس بتعيين غادة إبراهيم قائما بأعمال مدير عام المكتبات اعتبارا من 31 مارس 2024.