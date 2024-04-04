بين السطور

الخميس 04/أبريل/2024 - 08:51 م 4/4/2024 8:51:09 PM

لفت انتباهى وزاد من أحزانى فى هذا الاسبوع وقوع اكثر من واقعة انتحار فى محافظات متفرقة وبأسلوب متشابه بكتابة وصية ولا أدرى أى وصية هذه تلك التى يدونوها على بث مباشر. ثم ينهون حياتهم فور الانتهاء من كتابة تلك الوصية المشئومة وأى اعصاب هذه التى يتعاملون بها وهم مقدمون على انهاء حياتهم واى قلب وقوة احتمال تتحمل مرارة ذلك العذاب وأمام كل ما نراه اخشى أن تكون تلك الوقائع ممنهجة أوان يكون وراءهم من يدفعهم من خلال العالم الافتراضى إلى ارتكاب ذلك الفعل المجافى للفطرة الانسانية والمخالف لتعاليم الدين، فقد تعددت هذه الحوادث منذ عدة سنوات وبدأت تزداد شيئا فشىء، وكثرت منذ أن عرف الجميع الطريق إلى النت واستخدام بعضهم السيىء لتلك المواقع حتى انتهى المطاف بالبعض أن ينهى حياته علنيا من خلال تلك المنصات، فعندما نقرأ عن هذه مثل هذه الحوادث تحديدا يتبادر للاذهان وجود مرض نفسى للمنتحر أو ضعف علاقته بالله عز وجل. ولكن اهتزت مشاعر الجميع امام حالة انتحار الشاب محفظ القران بسوهاج الذى كتب ايضا وصيته ونشرفيها قبل وفاته بدقائق رسالة مؤثرة، فى منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ودع فيها كل محبيه وطلب العفو والمغفرة من الله. ولم يفصح عن اسباب اقدامه على الانتحار بعد عودته من صلاة الفجر والتى اداها مع اقرانه وجيرانه فى مسجد البلده وكان حافظًا لكتاب الله، ومحفظًا للقرآن الكريم داخل قريته الصغيرة فالشاب اسماعيل عليه رحمة الله كان شابا يافعا انيق الملبس والهندام بشوش الوجه وبلغة ولاد البلد «الف مين تتمناه «ولكن ماهى الاسباب التى ادت إلى تدهور الاوضاع وانهى حياته بايقاع سريع فعلمه عند الله سبحانه وتعالى، ثم تلى ذلك القصة الشهيرة لفتاة البراجيل والتى سارت على نفس الدرب من كتابة وصيتها قبل فراقها الحياة ظهرت فى لايف سجلت خلاله فيديو تترك وصيتها لوالدتها وأصدقائها وتطلب السماح من اهلها بعد إقدامها على خطوة الانتحار ثم تناولت السم لانهاء حياتها وظلت تصارع الموت على مدار 4 ايام داخل المستشفى اثناء محاولتهم انقاذها ثم تلى ذلك حادثان آخران احدهما لشاب بالفيوم انتهج نفس الطريقة ونشر الوصية وأمام تلك الوقائع أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة فى حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغى التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسى يمكن علاجه من خلال المتخصصين. كما أوضحت دار الافتاء أن إزهاق النَّفْس البشرية بهذه الكيفية فيه إقدامٌ على كبيرةٍ من أعظم الكبائر؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (النساء: 29). وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه، قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن قتل نفسه بشىء عُذِّب به يوم القيامة» وذلك لأنَّ حفظ النفس مقصد المقاصد العامة للشريعة التى جاء الإسلام لصيانتها؛ لذلك فقد حرَّم الإسلام الاعتداء على النفس البشرية بأى صورة من صور الاعتداء، سواء كان الاعتداء من الشخص على نفسه أم منه على غيره. وأكدت أنه مع جُرْم هذه الفِعْلة وعِظَمها فإنه ينبغى تنَبُّه الأهل إلى التعامل مع هذا الأسلوب من الانتحار على أنه مَرَض نفسى يمكن علاجه من خلال المتخصصين ولذا فيجب على كل أب وأم احتواء الأبناء ومراعاة مشاعرهم، وعدم الإيذاء النفسى الذى قد يُودِى بما لا تحمد عقباه.