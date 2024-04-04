يواجه صانعو أفلام كانيوود في نيجيريا السجن إذا أظهروا العنف

أبلغت الحكومة النيجيرية، صانعي الأفلام في صناعة السينما في كانيوود، إنهم يواجهون خطر السجن إذا صوروا العنف في أعمالهم أو لديهم مشاهد مع ملابس مختلفة.

وحدة الرقابة في ولاية كانو

وتقول وحدة الرقابة في ولاية كانو، إنها تريد حماية المجتمع لأن الأفلام تلعب دورا كبيرا في تشكيل السلوك، مؤكدًا بأن الحظر نتج عن شكاوى عامة.

هناك قلق متزايد بشأن جرائم العنف، وتقول السلطات أيضا إن ارتداء الملابس المغايرة ليس جزءا من الثقافة المحلية.

وتتعرض سلطات كانو لضغوط للتعامل مع زيادة عمليات السطو التي ترتكبها العصابات.

وأضاف رئيس وحدة الرقابة ، أبا المصطفى ، في مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، "سواء أحببنا ذلك أم لا ، فإن كانو لديها مشكلة بلطجية والأفلام تساهم في ذلك من خلال تصويرها ، وهذا هو المكان الذي يتعلم فيه البعض كيفية القيام بذلك" .

وكانو واحدة من 12 ولاية ذات أغلبية مسلمة في شمال نيجيريا تطبق الشريعة الإسلامية. جنبا إلى جنب مع القانون العلماني.

وتابع مصطفى، أن ارتداء الملابس المغايرة، عندما يرتدي الرجال ملابس نسائية أو العكس، يتعارض مع الممارسات المحلية.

غالبا ما يتم تضمين مثل هذه المشاهد في الأفلام لحقن عنصر من الكوميديا.

وقال إن المخرجين الذين انتهوا بالفعل من الأفلام التي تحتوي على مشاهد محظورة لديهم شهر واحد لإجراء تغييرات.

ومع ذلك، قال إن الأفلام المتداولة بالفعل لن تضطر إلى سحبها.

لا يمكننا السيطرة على ما حدث في الماضي لكن يمكننا رسم خط من الآن وتحسين الأمور وهو ما نأمل في القيام به".

المخرج السينمائي أمينو مختار عمر

وقال المخرج السينمائي أمينو مختار عمر، إن الحظر قد يخنق الإبداع وحرية التعبير التي تعد العمود الفقري لأي صناعة سينما، أفضل طريقة للقيام بذلك هي جلب خبراء في هذه القضايا للقاء كتاب Kannywood حتى يتم اكتساب المعرفة حول كيفية القيام بذلك."

واجه عمر مشاكل مع وحدة الرقابة في عام 2022 بسبب فيلمه ماكارانتا ، الذي اعتبر غير أخلاقي.

كان فيلما عن التربية الجنسية وتناول أيضا قضايا مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

Kannywood ، التي انطلقت حقا في تسعينيات القرن العشرين ، مستوحاة من أفلام بوليوود في الهند ، وهو ما يفسر المودة للأغاني والرقص في غالبية أفلامها.

يقع مقرها في كانو ، ومن هنا جاءت تسميتها. على الرغم من أنه لا يتم إنتاج جميع الأفلام في الولاية ، إلا أنها السوق الرئيسية إلى حد بعيد ، لذا حتى تلك الأفلام المنتجة في مكان آخر يجب أن تمتثل للوائح ولاية كانو.

يلعب كانيوود دور الكمان الثاني بعد مشهد نوليوود الأكثر بريقا في جنوب نيجيريا ، والذي يشتهر عالميا.

ومع ذلك ، لا تزال تنتج مئات الأفلام كل عام ، والتي تحظى بشعبية أيضا في البلدان التي يوجد فيها سكان يتحدثون الهوسا مثل غانا والكاميرون والنيجر.

من أجل الامتثال للشريعة ، لا يسمح للممثلين من الذكور والإناث بلمس بعضهم البعض حتى لو كانوا يصورون زوجا وزوجة.

ممثلة نيجيرية

حكم على ممثلة نيجيرية بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة العبث بالعملة بعد أن تم تصويرها وهي ترش وتدوس على أوراق النايرا الصادرة حديثا العام الماضي.

وألقي القبض على أولوداراسيمي أوموسين في فبراير شباط الماضي في لاغوس بعد ظهور مقطع فيديو لها في حفلة على الإنترنت.

كما شوهد نجم نوليوود يتباهى بالأموال التي أعيد تصميمها للتو.

وقالت السلطات إنها غيرت إقرارها الأولي بالذنب إلى مذنب.

تم تصوير نجم نوليوود مع أوراق نقدية بقيمة 100000 نايرا (83 دولارا ؛ 66 جنيها إسترلينيا) أثناء الرقص في حفل زفاف أحد الأصدقاء في ليكي ، لاغوس قبل عام ، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الاحتيال في البلاد ، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).

في بيانها أمام اللجنة ، قالت أوموسين إنها تلقت ملاحظات النايرا الجديدة من معجبيها في الحفلة وأنها لا تعرف الأشخاص الذين أعطوها المال.

من خلال محاميها ، ناشدت الممثلة التساهل ، قائلة إنها كانت مجرمة لأول مرة وأم لطفل واحد.

كما طلب أوموسين ، المعروف شعبيا باسم سيمي جولد ، عقوبة غير احتجازية ، وفقا ل EFCC.

حكم القاضي تشوكوجيكو أنيكي على المدعى عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع خيار دفع غرامة قدرها 250 دولارا.