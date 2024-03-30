«الكرنك» ينظم برنامج سياحياً لإحدى مدارس نيجيريا

فى إطار الاهتمام بتنشيط الحركة الجوية السياحية بين مصر ودول القارة الأفريقية، قام قطاع السياحة «الكرنك» التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بإعداد وتنظيم برنامج سياحى متكامل يتضمن المعالم التاريخية والأثرية فى كل من القاهرة والأقصر وأسوان لإحدى المدارس بدولة نيجيريا.

وخلال الرحلة أبدى الطلاب ومسئولو المدرسة إعجابهم الشديد بالبرنامج السياحى ومستوى الخدمة المقدمة من قطاع السياحة «الكرنك» كما انبهروا بالمعالم الأثرية والتاريخية التى قاموا بزيارتها فى مصر.. ويقدم قطاع السياحة «الكرنك» العديد من البرامج السياحية الداخلية والخارجية، وتشمل زيارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والوجهات الساحلية والمقاصد السياحية المتنوعة داخل مصر وخارجها.