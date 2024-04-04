تيشيرت حمدي الميرغني يستفز رواد السوشيال ميديا في برنامج رامز جلال

بسعر صادم

لفت الأنظار الفنان حمدي الميرغني مع زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، أثناء استضافته في برنامج رامز جاب من الآخر للفنان رامز جلال، والذي يعرض على قناة أم بي سي، وتداول رواد السوشيال ميديا بعض اللقطات لهما، مشيدين بمدى حبه لزوجته وحرصه على أن لا تتأذى.





حمدي الميرغني

وبجانب ذلك، لاحظ البعض أن حمدي الميرغني قد إرتدى تيشيرت أبيض بنصف أكمام ومطبوع عليه شعار دار أزياء عالمي، مما جعلهم يتسائلون على ثمنه.



سعر تيشيرت حمدي ميرغني في برنامج رامز جلال

وبلغ سعر التيشيرت 800 دولار، أي ما يقرب من 40 ألف جنيه مصري، وكان من توقيع دار الأزياء العالميةDolce & Gabbana.





قال رامز جلال في مقدمة الحلقة 24 من برنامج "رامز جاب من الآخر": "معانا ومعاكم الجاحده والزوج المقهور، المسيطرة والمغلوب على امره، الجوز إلى مش هاسيبهم مهما طلبوا السماح، حمدي المرغني واسراء عبدالفتاح".





وأضاف رامز جلال عن حمدي الميرغني: "الراجل عايش في قهر ولما دق الحب بابه وقع في المحظور، طلباتها بعد الجواز خلته باع الهدوم، خاربة بيته".





وأظهرت مشاهد الحلقة وقوع إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني، ضحية رامز جلال في برنامجه الرمضاني، إذ أنه فور سقوطهما إلى غرفة ضمن سلسلة مراحل من البرنامج، أمر مقدمه بإدخال الكلب، فانهارت إسراء، وظلت تصرخ وتردد: "والنبي، أبوس رجلك، يا ماما، أنا عايزة ماما".

وحاول زوجها حمدي الميرغني تهدئتها، ولكنها صرخت في وجهه بدون إدراك: "سيبني متمسكنيش".