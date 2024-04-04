رامز جلال عن هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز: ملهمش عزيز بيكرهوا الرجالة بشكل يغيظ

حت الفنانتان السعوديتبن لبنى عبدالعزيز وهبة الحسين ضيفتين في الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الحلقة قال رامز خلال تقديمه لهبة ولبنى :" معانا ومعاكم اللي ملهمش عزيز اللي بيكرهوا الرجالة بشكل يغيظ اللي هنهريهم تريقة وتأميز هبة الحسين و لبنى عبد العزيز "

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

برنامج "رامز جاب من الآخر" تقوم فكرته على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

سبق وقدم الفنان رامز جلال برنامج حمل اسم رامز نيفر إند، وعرض في موسم رمضان 2023، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: محمد رمضان، أحمد السقا، ياسمين عز، شيماء سيف، أمينة شلباية، إيمان العاصي، مصطفى كامل، محمد فؤاد، محمد فراج، أمير عيد، بسنت شوقي، عارفة عبد الرسول، محمد الغيطي، رضا عبد العال، مصطفى يونس، وغيرهم.