حملة السيسي تكرم مساعد رئيس تحرير روزاليوسف

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي ، برئاسة المستشار محمود فوزي ، الكاتب الصحفي نشأت حمدي مساعد رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ، مسؤول الإعلام في اتحاد شباب المصريين بالخارج وذلك لدوره الملموس في إبراز وتوعية المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا وفاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقام الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، عضو الحملة الرسمية بتسليم شهادة التكريم نيابة عن المستشار محمود فوزي ، رئيس الحملة ،وذلك علي هامش حفل تدشين اتحاد شباب المصريين بالخارج .

وأشاد حسين بجهود الجاليات المصرية واعضاء اتحاد المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر حيث حرصوا علي الوقوف خلف القيادة السياسية والمشاركة بقوة في الانتخابات في صورة عكس شكل حضاري عن الدولة المصرية .

و بعث الدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد برقية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة تنصيبه رئيسا لمصر لفترة ثالثة ، وهو ما يأتي استكمالا لتلك الإنجازات العملاقه التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفتره الماضيه وليستكمل ما بدأه من مشروعات عملاقه مشيدا بالطفرة التي حدثت في مصر وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بكل فئات الشعب ومنهم الشباب والمصريين فى الخارج.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود سفينة الوطن وسط أمواج عاتية وظروف لم تشهدها مصر عبر العصور، مؤكدا أن القيادة السياسية أعطت اهتماما غير مسبوق للمصريين الخارج ومنحتهم امتيازات لم تحدث في عهد أي رئيس سابق.

وأشار إلى أن الحكومة بلورت توجيهات القيادة السياسة واهتمامها بالمصريين بالخارج إلى واقع ملموس، منها مبادرات مشروعات بيت الوطن وسيارة لكل مغترب وغيرها من المبادرات، وهو يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل للدعم اللازم لأبنائنا في الخارج.



