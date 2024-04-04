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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قائد القوات البحرية يلتقى قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس)

بوابة الوفد الإلكترونية

 التقى الفريق  أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية اللواء بحري فاسيليس جروباريس قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس)، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بمنطقة الشرق الأوسط ، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين .
 

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وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
 

قائد القوات البحرية يلتقى قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس)
قائد القوات البحرية يلتقى قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس)
قائد القوات البحرية يلتقى قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس)
الجريدة الورقية