الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية

التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية العميد الركن بحرى هزاع مطلق العلاطى    
آمر القوة البحرية الكويتية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .


تضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً لأسطول القوات البحرية ،
والمرور على لواء الوحدات الخاصة ، وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية.


كما شملت الزيارة المرور على شركة ترسانة الإسكندرية وهنجر بناء السفن للتعرف على الإمكانيات
والخبرات المصرية الرائدة في مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقاُ لأحدث النظم التكنولوجية .


يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين .

mnl;jkg
mnl;jkg
woeifgd'jl
woeifgd'jl
dfl;khnfg
dfl;khnfg

مواد متعلقة

"الإنتاج الحربي" خلال عام 2023 .. دور فعال في مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية بالدولة

وصول الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الوادي الجديد وجنوب الوادي

وزير الإنتاج الحربي يناقش المشاريع البحثية الجديدة مع رؤساء الشركات التابعة

قائد القوات الجوية يلتقى رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى

وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد "النافع" السعودية لمناقشة سبل التعاون

وزير الإنتاج الحربي يتابع انتظام سير العمل في "شبرا للصناعات الهندسية" و"حلوان لمحركات الديزل"

وزيرالدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى

الجريدة الورقية