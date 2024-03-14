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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قائد القوات البحرية يلتقى قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات الفرنسية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ، إلتقى الفريق  أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية،  اللواء  إيمانويل سلارس قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات البحرية الفرنسية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

 

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة ، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون البحرى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

 

وأكد الجانبان على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية والفرنسية والحرص على تعزيزها فى ضوء الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين فى مختلف المجالات .

قائد القوات البحرية يلتقى قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات الفرنسية 

قائد القوات البحرية يلتقى قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات الفرنسية 


 

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