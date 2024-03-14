أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ، إلتقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، اللواء إيمانويل سلارس قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات البحرية الفرنسية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة ، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون البحرى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

وأكد الجانبان على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية والفرنسية والحرص على تعزيزها فى ضوء الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين فى مختلف المجالات .

قائد القوات البحرية يلتقى قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات الفرنسية

قائد القوات البحرية يلتقى قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات الفرنسية



