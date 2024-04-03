رامز جلال يساند حمدي الميرغني ضد زوجته.. والأخيرة تصرخ: عايزة ماما (فيديو)

حل الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح ضيفين في الحلقة الرابعة والعشرين من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وخاطب رامز جلال الميرغني قائلا: “انت النهارة مش المقصود انت رجل مجني عليك، السؤال الأول إنت فعلا فلستي حمدي، وخلتيه يشتغل حاجات مش عايز يشتغلها علشان يكفي الكمبيالات والشيكات اللي ماضيها، واخد فيلا فين وقعدت غصب عنك زي ما انت قلتلي، مترفض يا حمدي وتخلي عندك شخصية وتقولها مش عايز أقعد هناك”.

وصرخت إسراء عبدالفتاح خوفا من الكلب، قائلة: “عايزة ماما”، ليواصل رامز: “انتي جايبه مربية للطفلة دي تمشي بكرة الصبح”.

ووجهها رامز: “قوليليه انت جلي انت سبعي”، لتردد إسراء عبدالفتاح ورائه مطالبة بتوقف فقرة الكلب والسير.

فكرة البرنامج

برنامج "رامز جاب من الآخر" تقوم فكرته على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

سبق وقدم الفنان رامز جلال برنامج حمل اسم رامز نيفر إند، وعرض في موسم رمضان 2023، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: محمد رمضان، أحمد السقا، ياسمين عز، شيماء سيف، أمينة شلباية، إيمان العاصي، مصطفى كامل، محمد فؤاد، محمد فراج، أمير عيد، بسنت شوقي، عارفة عبد الرسول، محمد الغيطي، رضا عبد العال، مصطفى يونس، وغيرهم.

واستضاف رامز جلال في حلقة أمس اللاعبان محمد أبو جبل ومصطفى شوبير حارسا منتخب مصر ضيفين في الحلقة الثالثة والعشرين.

وقال رامز جلال: "النجمين النهاردة واحد حارس مرمى أهلاوي واخد الحراسة وراثة، يتمتع بالهدوء والثبات الانفعالي إلى حد الغتاتة والغلاسة، قعد كتير على الدكة ومكانش لاقي للتشكيل الأساسي سكة، وأول ما الشناوي اتصاب جاءت له الفرصة على الطبطاب، لكن اتصدم لما اكتشف إن الأهلي يتفاوض مع جول ثاني، وضيفنا الثاني اتصدم صدمة شديدة، لكن يستاهل كان فاكر الحكاية بالساهل، وسط معسكر المنتخب كان يتفاوض ويمضي عقود، واقف في الجون سرحان كأنه مش موجود، معانا ومعاكم ننوس عين أبوه، والحارس اللي من الزمالك مشوه".