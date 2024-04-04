لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المبادرة الصينية للتسوية في أوكرانيا اليوم، تمثل الخطة الأكثر وضوحا ومعقولية لحل الصراع.

وقال لافروف للصحفيين: "لقد طرحت الصين الخطة الأكثر وضوحا في العام الماضي - 12 بندًا، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والمنطلقات. أصدقاؤنا الصينيون قالوا إنهم يرغبون أولًا في التوصل إلى اتفاق بشأن كل هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف الأخرى".

وأشار لافروف أنه وعلى النقيض من "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، والتي ترفضها روسيا، الخطة الصينية تنص على أن جميع النقاط الـ12 مترابطة ومترابطة.

وتابع لافروف أن "أهم شيء بالنسبة لنا هو أن الوثيقة الصينية مبنية على تحليل أسباب ما يحدث وضرورة القضاء على هذه الأسباب الجذرية، وهي متماسكة من حيث منطق الانتقال من العموميات إلى المحددات".

وأردف لافروف، قائلا: "لقد تم انتقاد هذه الخطة لكونها غير دقيقة (خطة زيلينسكي). لكن هذه خطة (الصينية) معقولة اقترحتها الحضارة الصينية العظيمة للنقاش".

وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قرار أوكرانيا بعدم تقديم أسماء الأشخاص الذين يُزعم أنهم ضحايا الأحداث التي وقعت في بوتشا يثبت تساهل نظام كييف.

وقال لافروف خلال طاولة مستديرة على مستوى السفراء، بشأن التسوية الأوكرانية: "لقد ناشدنا مرارا وتكرارا، بما في ذلك أنا شخصيا، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان أن يقدم نظام كييف على الأقل أسماء الأشخاص الذين يُزعم أن جثثهم عُرضت في بوتشا".

وأضاف: "كما ناشدت مباشرةً الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدام سلطته وحمل كييف وأسيادها على تقديم مثل هذه القائمة. لا أحد يفعل أي شيء".

وتابع: "هذا مثال آخر على حقيقة أن نظام كييف مسموح له بفعل أي شيء، وهذا السماح يستخدمه بنشاط في الوقت الذي يتساهل فيه مع رعاته".