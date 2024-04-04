روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بتوجيه نصيحة لإسرائيل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا كانت وكالة المخابرات المركزية تخشى هجومًا انتقاميًا على إسرائيل من إيران، فعليها أن توصي السلطات الإسرائيلية بعدم القيام بأعمال مماثلة للهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وقالت زاخاروفا على قناة "ماتش تي في": "إذا كانت وكالة المخابرات المركزية، وهذا جهاز استخبارات أمريكي، لديها رأي في هذا الأمر ولديها تفاصيل متعمقة عما يحدث في المنطقة، فربما ينبغي عليها أن تنصح الحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ مثل هذه الضربات.

وأضافت أن الشيء الوحيد المرئي من واشنطن هو التردد في العمل كطرف يعمل على تهدئة الوضع أو تطبيعه.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الإثنين، عن غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية العامة الإيرانية في دمشق. كما يقع مقر إقامة السفير الإيراني لدى الجمهورية العربية حسين أكبري في مبنى القنصلية، ولم يصب بأذى. وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية نتيجة الهجوم.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين يخشون هجمات انتقامية إيرانية محتملة على إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية.

ووصف رالف جوف، المسؤول الكبير السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الضربة الإسرائيلية على سوريا بأنها "متهورة بشكل لا يصدق"، مشيرًا إلى أنها لن تؤدي إلا إلى تصعيد من جانب إيران وحلفائها، وهو أمر "خطير جدًا" للجيش الأمريكي في المنطقة.

لافروف يؤكد أن الحرب الهجينة ضد روسيا بأيدي نظام كييف أصبحت تقليدا من جانب الغرب الجماعي؛ رئيس مجلس الوزراء القطري يوضح أسباب وصول المفاوضات بخصوص غزة إلى طريق مسدود.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مائدة مستديرة حول الملف الأوكراني، عقدها بحضور سفراء أكثر من 70 دولة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسي، أن الغرب يريد إلزام جميع أعضاء "الناتو" بمساعدة أوكرانيا كي يستمر القتال ضد روسيا.

حول هذا الموضوع تحدث الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان: