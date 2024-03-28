نصائح ذهبية لمحاربة الملل أثناء المذاكرة لطلاب الثانوية العامة

قدم الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، نصائح لطلاب الثانوية العامة لمحاربة الملل أثناء المذاكرة.

وأوضح الخبير التربوي أن تلك النصائح تساعد طلاب الثانوية العامة في الحصول على أعلى درجات التركيز وتقضي على التشتت والملل.

نصائح لطلاب الثانوية العامة