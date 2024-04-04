أمين الفتوى: لو شعرت بليلة القدر لا تخبر أحدا ( شاهد)

أكد عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي على استغلال أيام شهر رمضان بالدعاء.

وقال “ عثمان” خلال تصريحاته عبر فضائية “ الناس”، اليوم الخميس،إن من الأدب مع الله إن لو شعر أحدا بليلة القدر، فعليه ألا يخبر أحدا بها، لافتا إلى أن بعض الناس أصبحوا يفتروا عن العبادة فى هذه الليلة.



وتابع "ده فى ناس طلعت وقالت ليلة القدر كانت يوم 24 رمضان، فلازم يكون فى أدب مع الله فى تعاملاتنا مع مثل هذه الأمور".



وواصل عثمان أن "العلماء قالوا لا يجب إننا نخبر أحد لو شعرنا بليلة القدر، لإنك بتضيع فرصة كبيرة على ناس تانى كل واحد مننا ممكن يكون له ليلة قدر مع الله ويقبل دعائه".

أفضل الأدعية في ليلة القدر

ويجب على المسلم استغلال أيام رمضان في الدعاء وخاصة في العشر الأواخر.

ورد في أفضل أدعية ليلة القدر أنه حتى الفجر عليك أن تدعو أن يعينك ويوفقك لقيام ليلة القدر، و أَكْثِرْ من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، واستغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك، أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه، أكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وردد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

وورد أنه ينبغي الإكثار من طلب العتق من النار، الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال، والدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ، والدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

2. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

3. اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.

4. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .